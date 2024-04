Basket, Serie A 2023/2024: Cremona ottiene la salvezza, Brescia battuta 84-77

Nel secondo anticipo della 28ª giornata di LBA Serie A, la Vanoli Cremona batte la capolista Germani Brescia col risultato di 84-77 e ottiene la salvezza aritmetica. Il 7-0 inaugurale è un biglietto da visita eloquente del livello di difficoltà della serata per la squadra di coach Alessandro Magro. Brescia riesce comunque a ricucire e a portarsi sul +4 nel secondo quarto, per poi perdere ulteriore terreno e andare all’intervallo sul -4. Il massimo vantaggio di +9 per Cremona arriva nel terzo quarto e viene poi ritoccato sul +11 nell’ultimo periodo. Brescia resta attaccata alla partita e riesce a ridurre lo svantaggio (78-74), senza però riuscire a completare la rimonta. La partita si chiude sul definitivo 84-77. Doppia doppia per Eboua, che mette a referto 21 punti con 10 rimbalzi, mentre Pecchia ne aggiunge 16, due in più di McCullough. In casa Brescia il miglior realizzatore è Gabriel con 17 punti, seguito da Della Valle (16) e Bilan (12).

Nell’altro match la Bertram Derthona Tortona supera agevolmente per 94-76 la VL Carpegna Prosciutto Pesaro e rimane agganciata all’ottava posizione e al sogno playoff. Si tratta dell’ottava vittoria casalinga consecutiva per la formazione allenata da Walter De Raffaele che piazza l’allungo decisivo nel secondo quarto con il +11 che manda le due squadre all’intervallo. Nel terzo quarto il copione non cambia e si va all’ultimo periodo sul 68-54. La reazione di Pesaro non c’è e per Tortona è facile mettere la firma sul nuovo massimo vantaggio (+24) fino al definitivo 94-76. Prestazione solida per i padroni di casa, sia dall’arco (45.7% da tre punti) sia al ferro (42 rimbalzi contro i 26 degli avversari). Sono cinque i giocatori in doppia cifra per Tortona: Baldasso è il miglior realizzatore con 23 punti e un grande 6/10 da tre. Obasohan ne aggiunge 14 con 8 rimbalzi e 7 assist, mentre Dowe si ferma a quota 13 punti. Dodici punti a testa invece per Severini e Weems. A Pesaro invece non bastano i 22 punti di McDuffie. Doppia cifra anche per Wright-Foreman e Cinciarini (14).

Può essere soddisfatto De Raffaele: “Venivamo da due buone, ottime prestazioni come Brescia e Trento dove era mancata, soprattutto nella seconda, solo la vittoria – le sue parole -. Stasera i ragazzi hanno fatto una partita di spessore sui due lati del campo contro una squadra dal grande talento offensivo. Stasera abbiamo costruito e segnato tanti buoni tiri con giocatori diversi, muovendo la palla (20 assist), prestando maggiore attenzione nel secondo tempo alle palle perse. Ci godiamo la vittoria e rimaniamo agganciati al sogno playoff. Non è una sorpresa che Baldasso faccia queste partite, può fare canestro in tanti modi e in tutte le situazioni, stasera ha fatto canestro con grande continuità. I rimbalzi offensivi, soprattutto dei piccoli, sono stati molto importanti per avere controllo e inerzia della gara. Ringrazio Candi e Radošević che, nonostante gli acciacchi, ci hanno dato minuti nelle rotazioni”.