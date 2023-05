Basket, quarti di finale Playoff Serie A2 2022/2023: Forlì e Cento non sbagliano e vincono gara-1

Nella giornata di oggi si sono giocate le prime partite dei quarti di finale dei Playoff di Serie A2 di basket 2022/2023. Cento non sbaglia e vince gara-1 contro Bologna 91-73. Match più combattuto del previsto con i padroni di casa che sono riusciti a scrollarsi di dosso la Fortitudo solo nel finale di quarto quarto. Marks e Archie dominano il parquet combinando 45 punti a cui si aggiungono i 17 di Tomassini. Non bastano a Bologna i 18 punti di Arcadori e i 15 con rimbalzi di Banks. Ora il prossimo appuntamento è in programma sempre in casa di Cento mercoledì 17 alle 20:30. Vince anche Forlì, che in casa resiste a un’ottima Chiusi che resta in partita fino alla fine perdendo 68-62 grazie a un allungo nell’ultimo minuto dei padroni di casa. Ottima prestazione di Cinciarini, che sfiora la doppia doppia mettendo a referto 17 punti 9 assist e 4 rimbalzi, a cui si aggiungono i 10 punti e 6 rimbalzi di Benvenuti. Non bastano a Chiusi i 15 punti di Utomi e i 12 con 4 rimbalzi di Ikangi. Chiusi avrà l’opportunità di togliere il fattore campo a Forlì nella prossima sfida, in programma martedì 16 alle 20:30.