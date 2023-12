Basket, presidenti regionali Fip: “Basta episodi di violenza verbale nei confronti di arbitri e atleti”

Attraverso una nota, i presidenti regionali Fip hanno condannato i tanti episodi di violenza verbale verso arbitri e giocatori, promettendo provvedimenti qualora dovessero verificarsi ancora. “Nonostante la stagione sportiva sia iniziata da pochi mesi, si sono già registrati diversi episodi di violenza verbale nei confronti di giovanissimi arbitri ed atleti su tanti campi in tutta Italia fino al gravissimo attacco nei confronti di una ragazza di 17 anni che era su un campo da basket per divertirsi esattamente come i coetanei che era chiamata ad arbitrare. Un atto incivile doppio perché rivolto non soltanto nei confronti di quell’arbitro, ma anche di tutte le donne costrette a subire violenza da parte degli uomini. Vogliamo dire con forza basta” si legge.

La nota poi prosegue: “Non vogliamo più ricevere le telefonate di arbitri spaventati e pronti a lasciare il fischietto. Non vogliamo più dover intervenire nei confronti delle società per invitarle a far calmare i propri tesserati e ‘tifosi’. Non vogliamo più ricevere segnalazioni di campi troppo ‘caldi’ per partite giovanili. Vogliamo che la pallacanestro a tutti i livelli torni ad essere uno sport sano. Se episodi di questo tenore dovessero ripetersi, saremo pronti a prendere tutte le iniziative possibili per tutelare i nostri arbitri, i nostri atleti e la bellezza del nostro sport“.