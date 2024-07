Basket, Preolimpico 2024: tutto facile per l’Italia all’esordio, Bahrain battuto 114-53

Nessun problema per l’Italia nella prima partita del torneo Preolimpico di San Juan 2024 di basket: contro il Bahrain, infatti, finisce 114-53. Tutto secondo pronostico, quindi, con i ragazzi di coach Pozzecco che hanno comunque dimostrato grande concentrazione in un match comunque utile per trovare sempre più ritmo e affiatamento in vista dei prossimi impegni, a partire dal secondo incontro contro il ben più quotato Portorico.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL PROGRAMMA DI SAN JUAN

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGI 2024

LA CRONACA – Il canovaccio della partita è molto chiaro fin dalle prime battute, con l’Italia che mette in atto una rapida circolazione palla, spesso senza nemmeno palleggiare, abbinando una forte pressione difensiva, mettendo in difficoltà l’attacco del Bahrain. Sblocca il punteggio Petrucelli, poi Melli aggiunge altri sette punti. Nel finale di quarto si vede anche Gallinari, che realizza da tre ripetendosi poi in apertura di secondo parziale. Ma, così come l’Italia prende seriamente l’impegno, lo stesso fa il Bahrain, che, grazie anche alle due triple di Haji, realizza dieci punti in meno di due minuti, costringendo Pozzecco al time out. Arrivano altri canestri importanti da parte di Melli e Gallinari, e si va al riposo sul 47-25.

Si torna in campo con sette punti consecutivi di Polonara, a cui rispondono i fratelli Hamoda con cinque punti totali. Ma il vantaggio dell’Italia si fa via via più pesante, e con il canestro di Gallinari tocca il +31 (68-37). Ci si avvia, quindi, alla conclusione di questa prima partita del Preolimpico 2024 di basket, con l’Italia che vede andare a segno anche Caruso e Bortolani.