Il Centrale di Wimbledon si tinge d’azzurro: il derby Sinner-Berrettini può valere molto più di un terzo turno

Fino a qualche tempo fa sarebbe stato assurdo pensare di vedere un derby tra italiani al secondo turno di Wimbledon in programma sul Centrale. Oggi invece non solo è realtà ma mette di fronte un campione Slam e un finalista Slam, due giocatori determinati a scrivere ulteriormente la storia dello sport azzurro. Con ogni probabilità, nessuno dei due è contento di affrontare l’altro così presto nel torneo, ma visto che Berrettini non è testa di serie era un rischio che si correva. Ovviamente è un peccato perché entrambi avrebbero potuto fare molta strada, ma quantomeno il tennis azzurro potrà consolarsi con la certezza di un giocatore al terzo turno (e che giocatore).

E proprio viste le qualità di Jannik e Matteo è possibile che il terzo turno sia soltanto un punto di partenza per il vincitore del derby visto che in circolazione non ci sono molti giocatori più forti di loro su erba. Sinner non ha bisogno di presentazioni: è diventato numero uno del mondo da poche settimane, è reduce dal titolo di Halle (il primo in carriera su questa superficie) e sta vivendo una stagione straordinaria in cui ha perso la bellezza di tre match. Più complicato il momento di Berrettini, il quale sembra però essersi messo alle spalle gli infortuni e vuole ripartire dalla finale raggiunta a Stoccarda. Nonostante la semifinale raggiunta lo scorso anno da Sinner, è Berrettini quello che ha dimostrato di più in questo torneo, sia perché – in riferimento al 2023, pur essendosi fermato agli ottavi -, ha battuto avversari più impegnativi rispetto a quelli affrontati da Jannik, sia perché è ormai da anni che si presenta ai nastri di partenza come uno dei giocatori più quotati.

Probabilmente ciò è destinato a cambiare visto che la migliore versione di Sinner sembra essere superiore a Matteo anche sui prati, ma per il momento potrebbe ancora esserci un po’ d’equilibrio in questo confronto. Per i bookmakers non ci sarà storia visto che una vittoria di Sinner paga 1.20 contro il 4.50 di Berrettini, ma sottovalutare il tennista romano in un contesto del genere sarebbe folle. Anche l’unico precedente sorride all’altoatesino, che lo scorso anno s’impose sul cemento canadese in due set.

Poco indicativi infine i rispettivi match di primo turno, in cui entrambi hanno lasciato per strada un set, contro Hanfmann e Fucsovics, ma hanno ottenuto nel complesso due vittorie piuttosto comode e quasi mai in discussione. Nonostante la bilancia penda chiaramente in favore di Sinner, si prospetta dunque un match tutto da vivere e che promette di regalare spettacolo. A prescindere da come andrà, però, rappresenta un trionfo del tennis e dello sport italiano, che avrà l’opportunità di vedere in azione due dei suoi migliori rappresentanti su uno dei palcoscenici più prestigiosi a livello mondiale. Un traguardo unico che renderà il derby tra Jannik e Matteo ancora più speciale: che vinca il migliore!