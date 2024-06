Basket, Pozzecco ufficializza i 12 azzurri per il Preolimpico: Casarin fuori

La nazionale italiana di basket batte la Georgia di Tornik’e Shengelia 79-68 in occasione della ‘Trentino Basket Cup’, nel giorno in cui è stata annunciata la lista dei 12 giocatori in partenza per Madrid e poi per il torneo preolimpico, con Davide Casarin che è stato autorizzato a lasciare il raduno. “La nostra squadra si basa da sempre su un concetto di fiducia reciproca, che non può mai venire meno – ha detto coach Gianmarco Pozzecco -. Abbiamo avuto poco tempo per inserire i giocatori nuovi rispetto allo scorso anno, ecco perché è necessaria la collaborazione massima da parte di tutti. Abbiamo scelto i 12 che partiranno per il preolimpico e non è stata affatto una scelta facile perché Davide Casarin è un grande talento e avrebbe meritato di restare con noi”.

Il miglior marcatore azzurro ed Mvp del torneo è stato Danilo Gallinari con 13 punti, in doppia cifra anche Achille Polonara (presenza numero 90 per lui in Nazionale) a quota 12 e Stefano Tonut a 11. Per la Georgia il top scorer è stato proprio Shengelia a quota 17. Domani in mattinata è in programma il viaggio in direzione Madrid dove è in programma, martedì 25 giugno, la sfida alla Spagna di coach Sergio Scariolo. La squadra farà rientro in Italia subito dopo il match per ripartire alla volta di Miami il 26 giugno. Il trasferimento a San Juan è previsto per il 29 giugno. Esordio al Pre Olimpico il 2 luglio contro il Bahrein.