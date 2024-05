Basket, Playoff Serie A2 2023/2024: Udine e Verona in semifinale, fuori Cremona e Milano

Proseguono i playoff di Serie A2. Nel tabellone argento Verona batte Milano all’overtime e chiude la serie in gara-4. Nel tabellone oro Udine schianta Cremona in trasferta e archivia la serie in gara-3.

Una dominante Udine comanda dall’inizio alla fine in casa di Cremona. Il punteggio finale è di 73-52 per i friulani, che accedono alle semifinali del tabellone oro. 21 punti con 7 rimbalzi per Gaspardo e 15 per Monaldi. Bene anche Alibegovic con 12 punti e 9 rimbalzi. Tre giocatori in doppia cifra anche per Cremona, ma il migliore è Cotton con soli 12 punti. Inutile la doppia doppia di Costi da 11 punti e 10 rimbalzi.

Anche Verona chiude la serie e lo fa non senza sofferenze sul parquet di Milano. Finisce 89-80 per i veneti dopo un overtime. Buva chiude con 23 punti e 10 rimbalzi e DeVoe aggiunge 20 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia da 10+10 per Udom. In doppia cifra anche Stefanelli con 13 punti. Sponda Milano, bene Montano con 13 punti e 3 assist e Potts con 13 punti e 5 assist. Niente da fare per l’Urania, che esce dal tabellone argento perdendo due gare di fila in casa.