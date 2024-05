Atletica, meeting Decines: uno splendido Federico Riva vince i 1500, brilla anche Tecuceanu negli 800

Prosegue l’ottimo momento del mezzofondo azzurro. Nel meeting di Decines, in Francia, Federico Riva ha infatti confermato il proprio periodo di forma, migliorandosi ancora dopo il risultato di Huelva di soli quattro giorni fa. Il classe 2000 romano ha fatto segnare il crono di 3:33.71, vincendo i 1500 metri di nuovo davanti al primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km Jimmy Gressier. L’azzurro ha piazzato un grande cambio di passo ai -200, staccando in maniera decisiva il transalpino. Con questo risultato, Riva diventa il terzo italiano di ogni epoca nei 1500: meglio di lui soltanto il primatista italiano Genny Di Napoli (3:32.78 a Rieti nel 1990) e Pietro Arese, 3:33.11 nella semifinale mondiale dello scorso anno a Budapest. Il tempo dell’azzurro è il migliore stagionale a livello europeo, e manca solo un risultato sui cinque richiesti per ottenere la qualificazione olimpica. L’altro azzurro Mohad Abdikadar ha chiuso invece in 11esima piazza.

Molto bene anche Catalin Tecuceanu, che trionfa negli 800 metri con un tempo di 1:44.85, al debutto stagionale outdoor nella specialità, e a soli 6 centesimi dal record personale. L’italo romeno si è imposto in una volata lunghissima, regolando il francese Le Clezio e il britannico Giles. Quarto posto invece nei 3000 siepi per Yassin Bouih, gara in cui chiude sesto Ala Zoghlami. Sesto posto anche per Gaia Sabbatini negli 800 metri.