Basket, playoff Serie A1 2022/2023: Tortona batte Trento in gara-4 e vola in semifinale

Tortona batte Trento nella gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket e vola in semifinale. Grande vittoria in trasferta per la squadra di Ramondino, che dopo aver vinto le prime due gare e perso la sfida precedente riesce a chiudere i conti e conquistare il pass per il penultimo atto. Dominio di Tortona nel secondo e terzo quarto ma tanti rischi nell’ultimo, dove è riuscita ad avere la meglio sull’81-82.

LA PARTITA – Christon apre con una tripla, Forray risponde (3-3) e Trento allunga sull’11-5 con Grazulis. Sorpasso Tortona sull’11-12 con Christon, ma i padroni di casa tornano avanti sul 16-12 e allungano sul 25-17 chiudendo il primo quarto sul 27-19. Reazione degli ospiti nel secondo quarto, dove tornano subito a un solo punto di distanza sul 27-26 e trovano il sorpasso con Daum sul 28-29. Sul finale di parziale Tortona allunga sul 34-42 e va all’intervallo in vantaggio di cinque punti sul 39-44. Altro bel parziale degli ospiti al ritorno in campo, dove riescono a raggiungere i quattordici punti di vantaggio sul 47-61 e chiudere il terzo quarto sul 59-70, ma nell’ultimo quarto arriva la reazione di Trento che pareggia i conti sul 76-76 con Udom e il sorpasso sul 78-76 con Grazulis, e dopo una grande battaglia finale è Tortona ad avere la meglio sull’81-82.