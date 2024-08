Basket, Paul Matiasic è il nuovo proprietario della Pallacanestro Trieste

Tramite un comunicato ufficiale, la Pallacanestro Trieste ha reso noto che Paul Matiasic è diventato il nuovo proprietario della società e Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Negli ultimi mesi è stata completata da Paul Matiasic l’operazione di acquisizione del 100% delle quote di controllo di Cotogna Sports Group e delle sue controllate, le entità italiane Cotogna Sports Group Italia e Pallacanestro Trieste 2004. Paul Matiasic è ora Amministratore Unico di CSG, CSG Italia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Trieste, diventando di fatto il proprietario della squadra di basket di Trieste, recentemente promossa in Serie A – si legge – Il percorso verso la proprietà è iniziato concretamente l’anno scorso, quando Matiasic è stato contattato da CSG per investire nella squadra e unirsi al Consiglio di Amministrazione. Le relazioni con gli altri soci si sono nel tempo evolute, portando Matiasic a ricoprire un ruolo più centrale nella proprietà e nella gestione dell’azienda. Dopo essere entrato in CSG ed essere stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Trieste come il maggiore azionista diretto, in seguito all’acquisizione delle quote avvenuta all’inizio di aprile 2024, Paul ha avuto l’opportunità di valutare la situazione dall’interno dell’organizzazione. Dopo la promozione della squadra in Serie A, il dialogo con gli altri partner di CSG si è accelerato, concludendosi nei giorni scorsi con l’acquisizione di tutte le quote ordinarie della società“.

“Formalmente, la composizione proprietaria di Pallacanestro Trieste rimane invariata (99% di proprietà di CSG Italia (Matiasic), 1% di Trieste Basket), poiché la struttura societaria della holding CSG ora posseduta da Matiasic controlla la squadra tramite CSG Italia – prosegue il comunicato – Tuttavia, con l’inizio dell’era Matiasic, la governance e l’approccio cambieranno in modo significativo, diventando ora “Esclusivamente focalizzati sul basket e sullo sviluppo della squadra e delle sue infrastrutture a Trieste,” come ha affermato Paul Matiasic. Matiasic è stato determinante nel collaborare con il GM Michael Arcieri durante il mercato estivo, partecipando attivamente a tutte le operazioni di mercato svolte in preparazione della stagione 24-25, inclusa l’approvazione dell’adozione di una struttura del roster 6+6“.

“CSG era originariamente concepita per operare in un mercato sportivo più ampio, con l’obiettivo di creare valore in diversi contesti sportivi: iI mio focus oggi è esclusivamente focalizzato su Pallacanestro Trieste. Ho avuto diverse opportunità di acquisto della proprietà di squadre in Italia, ma ho scelto Trieste per la vitalità economica e culturale di questa regione e per il legame con le mie radici e la storia della mia famiglia. Dall’inizio del mio coinvolgimento, con l’acquisizione delle quote della scorsa primavera, ho sentito un profondo e duraturo legame con questa squadra e quelli che a Trieste lavorano per il Club, e via via che il mio ruolo cresceva ed evolveva, cresceva anche il mio desiderio di supportare questa squadra e questa organizzazione a raggiungere nuovi traguardi” ha dichiarato Paul Matiasic.