Basket, Mondiali Filippine 2023: l’Italia sbarca a Manila. Venerdì il debutto contro l’Angola

Nella giornata odierna la Nazionale maschile di basket è sbarcata a Manila, capitale delle Filippine, in vista della disputa della fase a gironi della FIBA World Cup 2023. Dopo aver conquistato sette vittorie consecutive nella marcia di avvicinamento al grande appuntamento di questa stagione, gli azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco effettueranno il loro debutto venerdì 25 agosto contro l’Angola alle ore 10:00 italiane. Domenica 27 agosto alle ore 10:00 ci sarà la sfida contro la Repubblica Dominicana, mentre martedì 29 agosto alle ore 14:00 contro i padroni di casa delle Filippine. Tutte le partire saranno trasmesse in diretta su Rai Due, Sky Sport e DAZN.

Ad ospitare il match inaugurale sarà la Philippine Arena, impianto capace di ospitare più di 55.000 persone, mentre gli altri due incontri del primo raggruppamento vedranno gli azzurri in scena alla Smart Araneta Coliseum. Le gare della seconda fase si disputeranno alla Mall Of Asia Arena. L’Italia tornerà sul parquet domani, all’Araneta, per un allenamento, in programma dalle 15 alle 16.15 locali. Giovedì 24 agosto, nella sala conferenze dell’Araneta, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco e il capitano Luigi Datome terranno la consueta conferenza stampa FIBA di inizio competizione, a partire dalle 10.25 locali (le 4.25 in Italia), con diretta streaming e in on demand sul canale YouTube FIBA.