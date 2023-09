Basket, Mondiali 2023: Italia-Slovenia chiude la carriera di Gigi Datome

Sale l’attesa per Italia-Slovenia, finale per il settimo e ottavo posto ai Mondiali 2023 di basket. Non è però la posta in palio a creare aspettative, quanto il fatto che sarà l’ultima partita della carriera di Gigi Datome. Il capitano azzurro ha infatti annunciato nelle scorse settimane che il Mondiale sarebbe stato il suo ultimo impegno come giocatore. Si chiude quindi una storia che racconta di 203 presenze con la nazionale maggiore (decimo di tutti i tempi), presenze che aumentano al record assoluto di 323 considerando anche le nazionali giovanili. Perchè Datome non ha mai rinunciato all’Azzurro, un rapporto che ha vissuto di sei edizioni dell’Eurobasket (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022) e di due Mondiali nel 2019 e nel 2023. Sono invece cinque i commissari tecnici con cui Datome ha lavorato, dall’esordio nel 2007 con Recalcati fino ai giorni d’oggi con Pozzecco, passando anche per Pianigiani, Messina e Sacchetti.

Dall’altra parte del campo ci sarà la Slovenia di Luka Doncic, battuta prima dal Canada nei quarti di finale e poi dalla Lituania nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Un grande avversario, l’ideale per chiudere la carriera di un grande Capitano.