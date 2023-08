Basket, Mondiali 2023: combinazioni qualificazione Italia a una partita dalla fine del girone

Una giornata alla fine del girone A dei Mondiali di basket 2023 e per l’Italia la qualificazione alla seconda fase è appesa a un filo: ecco allora tutte le combinazioni per quanto riguarda il pass per gli azzurri di Pozzecco prima di giocare l’ultima partita, decisiva, contro i padroni di casa delle Filippine a Manila. Gli azzurri vincendo hanno maggiori chance di qualificazione, ma non la certezza, mentre in caso di sconfitta in base all’esito dell’altro incontro tra Angola e Repubblica Dominicana ci sarebbero ancora speranze. Di seguito tutte le combinazioni.

ITALIA BATTE LE FILIPPINE, SI QUALIFICA SE:

l’Angola perde contro la Repubblica Dominicana (Italia come seconda, con 0 punti alla seconda fase)

l’Angola vince contro la Repubblica Dominicana, ma con 22 o meno punti di vantaggio (Italia come prima, con 2 punti alla seconda fase)

l’Angola vince contro la Repubblica Dominicana, con almeno 23 punti di vantaggio (Italia come seconda, con 2 punti alla seconda fase)

ITALIA PERDE CONTRO LE FILIPPINE, SI QUALIFICA SE:

l’Angola perde contro la Repubblica Dominicana, gli azzurri perdono con massimo 11 punti di svantaggio (Italia come seconda, con 0 punti alla seconda fase)

ITALIA ELIMINATA SE: