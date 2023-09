Basket, l’Italia si affida al Preolimpico per staccare il pass per Parigi 2024

La sconfitta per mano degli Stati Uniti ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket è costata all’Italia anche la qualificazione alle Olimpiadi, per il momento. I due pass per le nazionali europee sono infatti riservati alle due squadre che faranno più strada e, vista la presenza in semifinale di Serbia e una tra Germania e Lettonia, gli azzurri sono già fuori. Poco male visto che ci sarà un’altra chance per garantirsi la possibilità di partecipare ai Giochi di Parigi 2024.

Come accaduto in occasione di Tokyo, la squadra di Pozzecco dovrà passare attraverso il Preolimpico. Gli azzurri saranno dunque inseriti in un mini-torneo di sei squadre, di cui la vincitrice staccherà il pass per le Olimpiadi. Date e avversari sono ancora da stabilire, tuttavia non mancheranno le insidie per l’Italia, pronta comunque a giocarsi le proprie carte.