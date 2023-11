Tiro a volo, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: Di Marziantonio argento, Sdruccioli bronzo nello skeet

Una splendida Chiara Di Marziantonio (Esercito) conquista la medaglia d’argento alla Finale di Coppa del Mondo di Doha nello skeet femminile. Al Lusaill Shooting Complex, nella finale a sei, l’azzurra si ferma a quota 50, ad una lunghezza dalla kazaka Assem Orynbay (51) che conquista l’oro. Terzo posto invece per la statunitense Dania Jo Vizzi (41), mentre a completare la top 6 sono la statunitense Kimberly Rhode (34), Ganemat Sekhon (23) e Yiting Jiang (15). Dopo la prima fase di qualificazione, Di Marziantonio era andata a riposo con 70/75 e un 25 – 24 nella giornata decisiva le ha regalato il passaggio del terzo da terza della classe alle spalle di Vizzi e Sekhon. Niente da fare invece per Simona Scocchetti (Esercito), quindicesima nelle qualificazioni (110/125) dopo quota 67 nei primi 75 piattelli di qualificazione.

Un altro podio arriva anche dalla gara di skeet maschile, dove Elia Sdruccioli conquista la medaglia di bronzo. L’azzurro è costretto ad arrendersi solamente al danese Emil Petersen e all’egiziano Azmy Mehelba, che si sono giocati l’oro in uno shoot-off in cui ha avuto la meglio il tiratore europeo per 26 a 25. L’altro azzurro in gara, Erik Pittini, aveva mancato la qualificazione alla finale, terminando i piatelli di qualificazione in nona posizione con 118 su 125.