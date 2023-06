Basket, Italia: Nazionale in ritiro a Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto in vista del Mondiale

L’Italbasket andrà in ritiro a Folgaria dal 24 luglio al 2 agoato. I ragazzi di Pozzecco svolgeranno la preparazione in Trentino in vista del Mondiale di basket, in programma dal 25 agosto al 10 settembre. Il raduno si concluderà poi con la Trentino Basket Cup del 4 e 5 agosto. Si tratta di un quadrangolare che coinvolgerà la squadra italiana, Turchia, Cina e Capo Verde sul parquet della Blm Group Arena di Trento.