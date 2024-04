Eurolega 2023/2024, Olimpia Milano si qualifica ai play-in se… Le combinazioni

L’Olimpia Milano si appresta ad affrontare il Maccabi Tel Aviv nell’ultima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024 di basket: 40 minuti fondamentali per gli uomini di coach Messina, il cui futuro, però, dipenderà anche dai risultati di Efes e Partizan Belgrado. Ecco quindi tutte le combinazioni possibili, sia quelle che porterebbero la squadra italiana alla post season e sia quelle che, invece, la estrometterebbero.

RISULTATI e CLASSIFICA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAY-IN

IL REGOLAMENTO

Olimpia Milano ai play-in, le combinazioni

Con la vittoria d’autorità nel derby con la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano si è regalata ancora qualche minuto per poter sognare un accesso ai play-in che sembrava definitivamente irraggiungibile dopo la brutta sconfitta contro lo Zalgiris. Nella trasferta contro il Maccabi, sul campo neutro della Stark Arena di Belgrado, l’Olimpia deve innanzitutto vincere: una sconfitta, infatti, considerando la dodicesima posizione attuale, vorrebbe naturalmente dire eliminazione.

Fatta questa premessa, occorre vedere la situazione scontri diretti: come da classifica attuale, l’Olimpia Milano è in svantaggio negli scontri diretti contro il Partizan Belgrado, per cui la vittoria dei serbi contro il Valencia condannerebbe Melli e compagni. I meneghini, però, sono in vantaggio nei confronti dell’Efes, che però, vincendo contro la Stella Rossa, estrometterebbe l’Olimpia, avendo attualmente una vittoria in più (16 contro le 15 di Milano). In caso di arrivo a pari punti, le tre squadre hanno tutte un bilancio di 2-2 negli scontri diretti, e sarebbe quindi il Partizan ad avere la meglio in virtù della miglior differenza canestri negli scontri diretti (+15), rispetto a Milano (-1) ed Efes (-14).

In sostanza, quindi, c’è un solo scenario che premierebbe l’EA7, ovvero:

l’Olimpia Milano batte il Maccabi

l’Efes e il Partizan perdono, rispettivamente, contro Stella Rossa e Valencia.

In questo caso, infatti, Milano salirebbe a 16 vittorie, staccando il Partizan e raggiungendo l’Efes, contro il quale, come detto, è in vantaggio negli scontri diretti.