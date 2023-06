Basket, finale Playoff Serie A2 2023: Pistoia batte Torino in gara-1

Pistoia batte Torino 67-61 in gara-1 della finale dei playoff di Serie A2 2022/2023. I padroni di casa mantengono il fattore casa restando in vantaggio per buona parte dell’incontro tenendo a bada i tentativi di rimonta di Torino, che ha provato fino alla fine a restare in partita. Ottima prova di Varnado che segna 16 punti con 4 rimbalzi aiutato dai 15 con 9 rimbalzi di Mayfield. Non bastano agli ospiti i 18 punti di Pepe.