Basket, Fiba ha scelto la sede dei Mondiali maschili 2027: si disputeranno in Qatar

Come accaduto lo scorso novembre per il calcio, anche i Mondiali maschili di basket del 2027 si disputeranno in Qatar. L’International Basketball Federation (Fiba) ha infatti scelto il Paese del Golfo Persico per ospitare la più importante manifestazione cestistica per Nazionali. La città di Doha organizzerà tutte le partite dell’evento a 32 squadre. Il Qatar è un Paese che è stato al centro di diverse critiche per un imponente progetto di costruzione durato 12 anni in preparazione della Coppa del mondo di calcio del 2022 per il trattamento riservato ai lavoratori migranti. La Fiba, però, non ha fatto riferimenti a tale problematica.