Basket, FIBA Europe Cup 2023/2024: Varese chiude con un successo a Tbilisi la prima fase

Termina con il quarto successo consecutivo la prima fase di FIBA Europe Cup per la Pallacanestro Varese. A Tbilisi arriva la vittoria netta con il punteggio di 81-94 sul TSU, con la squadra allenata da Tom Bialaszewski che conquista la seconda fase della nuova competizione europea. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, l’allungo della formazione ospite arriva a cavallo dei due quarti centrali, chiusi con un parziale di 53 a 35. Poi in controllo la fase finale del match con Olivier Hanlan ancora una volta miglior realizzatore di serata con i suoi 22 punti, conditi anche da 7 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Brown, Shahid e Moretti, mentre Willie Cauley-Stein si è fatto come al solito sentire in area con i suoi 10 rimbalzi, accompagnati da 5 punti e 4 assist.