Basket femminile: l’Italia batte la Croazia 82-57

Primo convincente successo per la l’Italia femminile nel percorso di preparazione all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà tra Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 giugno. Dopo le due sconfitte di Vigo con Cina e Spagna, ad Atene le azzurre si sono imposte 82-57 sulla Croazia. La miglior marcatrice è stata Jasmine Keys con 14 punti (anche 9 rimbalzi e 3 stoppate), in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (11), Olbis Andrè (11) e Martina Bestagno (10). Career High in Nazionale per Matilde Villa, con 8 punti. Domani sera si replica, sempre alle 18.30, contro la Grecia (diretta YouTube). Lunedì il ritorno in Italia, da mercoledì pomeriggio si torna a lavorare a Pordenone, dove l’11 giugno le azzurre sosterranno l’ultimo test contro la Germania (ore 20.00, diretta SkySport) prima della partenza per Tel Aviv.

“Un test prezioso, un discreto passo avanti rispetto a quanto visto la scorsa settimana a Vigo. E’ chiaro che dobbiamo lavorare ancora molto per migliorare la continuità e l’intensità spalmati per 40 minuti. Oggi abbiamo ruotato tutte le giocatrici, anche in attacco a parte il primo quarto mosso bene la palla e trovato tiri aperti”. “Domani ci attende una sfida certamente più impegnativa, contro una squadra che giocherà davanti al pubblico di casa e parteciperà all’EuroBasket Women“, conclude Lardo.

L’avvio è contratto, le 8 palle perse nel primo quarto consentono alla Croazia di scappare sul 13-21 ma poi ci pensano le 3 triple di Spreafico a riportarci in linea di galleggiamento (parziale di 12-2, 25-23). Le azzurre raggiungono la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto, chiuso 28-14 per il 40-31 dell’intervallo lungo (Spreafico e Andrè 9). A metà quarto periodo il vantaggio si dilata fino al +30 (45-75), con le azzurre sempre più a proprio agio nelle due metà campo.