Basket, Europeo Femminile 2025: l’Italia ospiterà un girone della competizione

Il basket guarda già avanti con lo sguardo proiettato verso l’Europeo femminile del 2025 che ancora dovrà capire quali saranno le sue sedi. Fra queste sicuro ci sarà l’Italia che insieme a Repubblica Ceca, Germania e Grecia avrà la fortuna di ospitare un girone della competizione.

Petrucci ha parlato di questa scelta: “Dopo il girone dell’Europeo maschile ospitato a Milano nel 2022, l’Italia tornerà ad organizzare un girone di un Europeo Femminile, a 18 anni di distanza dall’ultima volta. Una decisione che conferma la nostra intenzione di continuare a investire nel settore femminile: faremo in modo che l’evento del 2025 sia un momento di aggregazione e di promozione per tutto il movimento, che necessita di visibilità e di risultati di alto livello. La Nazionale avvierà il proprio percorso accompagnata dal calore del nostro pubblico, sono certo che sapremo ripagare la fiducia che ancora una volta la Fiba ha riposto in noi“.