Basket, Europei U20 2023: Italia pronta al debutto, domani la sfida contro il Belgio

Nella giornata di domani a Heraklion, sull’isola di Creta, in Grecia inizierà l’Europeo U20 2023 di basket, che poi si concluderà il prossimo 16 luglio. Il coach della Nazionale italiana, Alessandro Magro, ha selezionato dodici giocatori per la rassegna continentale: Nicola Berdini, Alfredo Boglio, Davide Casarin, Leonardo Faggian, Tommaso Fantoma, Alessandro Ferrari, Nicola Giordano, Andrea Loro, Octavio Maretto, Ivan Onojaife, Luca Vincini e Nicolò Virginio.

Magro ha spiegato le sue scelte in conferenza stampa in vista dell’esordio contro il Belgio, previsto domani alle 17:30: “Le convocazioni sono il frutto di una scelta fatta per preservare le caratteristiche che fin dall’inizio hanno contraddistinto questa squadra, ovvero la coesione del gruppo e l’elevata energia messa sempre in campo. Esordiremo contro il Belgio, una squadra che ha nei suoi due lunghi le armi tattiche migliori e che ci costringeranno a variare il nostro gioco. E poi parliamo della prima gara, ovvero una partita che, se vinta, può dare grande slancio”.

L’Italia si trova nel gruppo A insieme a Belgio, Turchia ed Israele e come secondo impegno avrà la sfida contro Israele domenica alle 16:00, poi la Turchia lunedì sempre alle 16:00. La formula prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli ottavi in base alla classifica dopo la fase a gironi.