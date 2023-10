Basket, Europei Femminili: 16 convocate per le prime due partite di Qualificazione

L’Europeo in casa per l’Italia Femminile del basket sarà un moto d’orgoglio e di ulteriore passione per un movimento che sta pian piano crescendo, a 18 anni dall’ultima edizione giocata in Abruzzo. L’iter di preparazione alla competizione sarà decisivo per capire come arriveranno le atlete azzurre che non possono sbagliare.

Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione dell’Europeo del 2025. e giocata in Abruzzo. La Nazionale femminile, già qualificata di diritto, il 9 novembre affronterà la Grecia al PalaElachem di Vigevano, per poi affrontare in trasferta la Germania il 12. Queste le azzurre convocate: Jasmine Keys, Costanza Verona (Famila Schio), Olbis Andrè Futo, Francesca Pasa, Cecilia Zandalasini (Segafredo Zanetti Bologna), Lorela Cubaj, Martina Fassina, Francesca Pan, Matilde Villa (Umana Venezia), Gina Conti, Ilaria Panzera, Valeria Trucco (Allianz Sesto San Giovanni), Sara Madera (Gernika Bizkaia), Laura Spreafico (Passalacqua Ragusa), Sierra Campisano (A.E Sedis Basquet) e Martina Kacerik (Magnolia Campobasso).