Basket, Europe Cup 2023/2024: Varese si ferma a un passo dalla finale, avanza il Bahcesehir

Niente finale di Europe Cup 2023/2024 di basket per Varese, sconfitta dal Bahcesehir a un passo dal traguardo. Dopo una semifinale d’andata vinta per il rotto della cuffia (81-80), gli uomini di coach Bialaszewski non sono riusciti a completare l’opera nel match di ritorno in Turchia, capitolando con il punteggio di 81-73. La squadra di casa ha condotto per larghi tratti del match, portandosi anche sul +13, ma nell’ultimo quarto Varese è riuscito a mettere la testa avanti. Le tante triple segnate si sono però presto trasformate in triple sbagliate e il Bahcesehir ha prevalso, staccando così il pass per l’atto conclusivo.

CRONACA – Pronti, partenza, via e subito Gabe Brown manda a bersaglio una tripla. Il Bahcesehir risponde con un parziale di 7-0, ma nel complesso regna l’equilibrio e, a suon di triple, le due squadre impattano sul 14-14. Poi però i turchi allungano e riescono a tenere a debita distanza Varese, approfittando anche delle difficoltà di quest’ultima a trovare la via del canestro. Il primo quarto, non a caso, si chiude sul punteggio di 26-21. Particolarmente rocambolesco invece l’avvio di secondo parziale: il Bahcesehir scappa sul +8 e Varese chiama time out; subito dopo, gli uomini di coach Bialaszewski accorciano sul -1 (complici due triple di McDermott) e la squadra di casa chiama time out. Il finale di tempo sorride però ai turchi, che inanellano un parziale di 6-0 e vanno a riposo sul +8.

Per Varese le cose si confermano complicate nella ripresa, tanto che il Bahcesehir si stabilizza sulla doppia cifra di vantaggio, trascinato da uno scatenato Boutsiele fino ad un massimo di +13. I ragazzi di Bialaszewski però non mollano e provano a restare in scia, trovandosi a 10′ dal termine con 8 lunghezze da recuperare. Nella quarta frazione succede di tutto: Varese va sotto di 11, ma grazie a una serie pazzesca di triple (arrivando persino a tirare col 50%) e un parziale di 15-2 ribalta la sfida e si porta al comando. Poco dopo, però, i ruoli s’invertono: le triple del Bahcesehir vanno a bersaglio, quelle dei lombardi no. La squadra di casa scappa quindi sul +4 e poi sul +8, mettendo la vittoria in ghiaccio senza neanche dover aspettare la fine. Varese ci prova fino all’ultimo, ma la situazione è ormai compromessa e i turchi gestiscono il vantaggio, imponendosi di 8 punti.