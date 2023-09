Basket, Datome: “Lascio senza rimpianti, felice di finire con la maglia dell’Italia”

“La maglia della Nazionale è quella che mi rappresenta di più e sono contento di aver finito indossandola. E’ stato un percorso fantastico e un onore. Lascio senza rimpianti, sono convinto della mia decisione“. Queste le parole di Gigi Datome, che ha disputato la sua ultima partita in carriera ai Mondiali di basket contro la Slovenia. “Durante l’inno nazionale mi sono emozionato e non ce l’ho fatta, è stata una delle estati più belle della mia vita e ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato. Non potrei essere più orgoglioso per ciò che ha fatto questo gruppo, entrando tra le migliori otto squadre del mondo – ha proseguito Datome – Adesso avrò più tempo da dedicare a ciò che conta veramente nella vita, vale a dire ciò che c’è fuori dal rettangolo di gioco“. Infine, Gigi ha voluto dedicare un pensiero a Nicolò Melli: “Ho avuto la fortuna di avere come compagno un amico vero come lui. Sta facendo il capitano già da un po’ di tempo ed è un leader, quindi se lo merita“.

“Gigi è una leggenda e io sono estremamente fortunato ad essere qui. Lo ringrazio per ciò che ha fatto, non lo dimenticherò mai. Ognuno sceglie le modalità con cui raggiungere i propri obiettivi e Gigi ha scelto di essere una persona esemplare“. Queste le parole di coach Gianmarco Pozzecco, che ha salutato il suo capitano.