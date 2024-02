Basket, Coppa Italia 2024: Olimpia Milano in semifinale col minimo sforzo, Trento battuta 80-57

L’Olimpia Milano travolge Trento 80-57 e conquista senza sprecare troppe energie il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente tra Pistoia e Venezia. È un secondo quarto da 19-6 ad indirizzare un match mai veramente in discussione, a differenza dell’ultimo precedente del 7 gennaio, quando l’EA7 Emporio Armani si impose per 74-79 trainata dai 17 punti di Napier e i 16 di Hall. Oggi i migliori per Milano sono Shavon Shields e Johannes Voigtmann, unici in doppia cifra con 14 punti a testa. È proprio il 31enne tedesco a sbloccare il risultato con una tripla ben costruita, seguita dal canestro di Melli per il 5-0 d’apertura. La reazione di Trento non si fa attendere. Hubb dall’arco non sbaglia e la sua è la prima di quattro triple del primo quarto per la Dolomiti Energia. Le altre portano la firma di Davide Alviti, che si scatena e regala per tre volte il vantaggio ai suoi. Il primo quarto però si chiude sul 20-17 per l’Olimpia con Hines che negli istanti finali sale in cattedra e regala il +3 ai ragazzi di Messina.

La musica cambia nel secondo periodo, ma a favore degli uomini di Messina che dilagano fino al 39-23. Dopo un parziale di 10-0 per l’Olimpia, una tripla di Forray (30-23) illude la Dolomiti Energia, che però per più di quattro minuti non trova più un canestro e chiude il periodo con soli 6 punti a referto. Troppo poco per Galbiati, che aveva chiesto “faccia tosta” alla sua squadra per sperare nell’impresa contro un’Olimpia che sfodera tutte le sue armi: fisicità, qualità, esperienza. Nove i rimbalzi in attacco contro i due di Trento, che non va oltre il 26% al tiro con undici palle perse. Serve un cambio di rotta nel secondo tempo, ma il vantaggio milanese sale addirittura sul +28. Per l’interruzione della crisi offensiva della Dolomiti Energia bisogna aspettare uno spunto di Biligha (51-25), ma Milano si riaffaccia in zona offensiva con una tripla di Napier, seguita da un’altra grande giocata di Ricci. L’ultimo quarto si apre sul +30 (65-35) e si chiude sul +23 (80-57). Cambia poco in una serata d’ordinaria amministrazione per l’Olimpia. Sabato pomeriggio la prima semifinale.