Partita del Cuore per la Romagna su Italia 1: la Nazionale Cantanti sfida un team allenato da Sacchi

Giovedì 20 luglio su Italia 1 si terrà La partita del cuore per la Romagna, a sostegno di chi è stato colpito dalla terribile alluvione di maggio. Si sfideranno la Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e una squadra di personaggi di spettacolo e sport, il Golden Team per la Romagna, allenata da Arrigo Sacchi. L’evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, si terrà allo stadio Romeo Neri di Rimini. La telecronaca della partita, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, a bordocampo Monica Bertini.

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Pierpaolo Pretelli Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Alessandro Coli, Vincenzo Maenza.

La Nazionale Cantanti, allenata da Sebastiano Rossi con il direttore tecnico Sandro Giacobbe, schiererà Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi e Bugo in avanti. A sostenere il reparto attacco il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e ancora Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Benji, Boro Boro, Bugo, Cricca, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Moreno Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Virginio e Tommy Cassissa.