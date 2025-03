Prima missione completata. Al PalaFerraris Tortona infligge la prima sconfitta all’Aek Atene e si giocherà la qualificazione ai quarti di Champions nell’ultima giornata del Round of 16. Nel gruppo I finisce 83-82 con 16 punti di Gorham e 14 punti di Vital. La squadra di coach De Raffaele resta dunque imbattuta in Europa davanti al proprio pubblico e si avvicina nel miglior modo possibile all’altra sfida casalinga da vincere a tutti i costi, quella con il FIT/One Würzburg di mercoledì 26 marzo (ore 18:30). Un vero spareggio da cui uscirà la seconda e ultima squadra qualificata.

IL RACCONTO DELLA GARA

Il primo vantaggio è dei greci. Kuhse risponde a Bryce (2-2). Derthona si affida a Vital che completa un gioco da tre (5-2). Nel primo quarto il 71% al tiro si rispecchia nel 27-21 parziale. Un vantaggio che avrebbe potuto essere più largo: due liberi di Kamagate producono il massimo vantaggio di +10 a due minuti e mezzo dalla fine, ma l’AEK riesce a ricucire affidandosi soprattutto a Kuzminskas, autore di cinque punti nel momento più delicato dell’avvio di gara. Ed è proprio il 35enne lituano nel secondo periodo a mettere la firma sul canestro del pareggio (29-29). Una tripla di Gorham riporta sulla giusta carreggiata Tortona, che va all’intervallo sul 45-37. Le triple di Hubb e Vital aprono il terzo quarto (48-41). I padroni di casa limitano gli sprechi al tiro da due (4/5) e trovano quattro volte la misura della tripla dall’arco: Weems ne mette due in un minuto, poi è il turno di Candi (66-55). L’AEK limita i danni con Hubb, che trova il buzzer da tre che permette agli ospiti di ridurre lo svantaggio (68-61). Una tripla importante, perché l’ultimo quarto è una lotta serrata che vede l’AEK andare avanti nel punteggio per la prima volta dallo 0-2 del periodo inaugurale. Golden piazza il lay up del sorpasso (76-77), mentre Hale da tre punti assesta quella che sembra essere la spallata al match (senza però realizzare il libero aggiuntivo). Tre liberi per Gorham valgono il 79-80, ma il solito Hale riporta il +3 a favore dell’AEK. Tempi maturi per il timeout di De Raffaele con 26,7″ sul cronometro. Serve la scossa e la scossa arriva con Kuhse che con la tripla sfonda il muro della doppia cifra (12 i punti per lui) e firma l’82-82. Negli istanti finali Tortona prevale con maggiore lucidità: Hale sbaglia la tripla, Baldasso vince il duello a rimbalzo e subisce fallo da Flionis. Si va in lunetta, segna il primo e sbaglia volutamente il secondo. Basta per fare festa. Sapendo, però, che per la gara decisiva bisognerà aspettare altri sette giorni.