Basket Champions League 2023724, gara -1 amara per Tortona: passa il Galatasaray per 70-71

Un gara -1 che sa di amaro in bocca e che porta con se rimorsi, delusioni e scorie da eliminare in fretta per Tortona che deve vedere i tirchi del Galaatsaray festeggiare in Italia per la vittoria di misura di 70 a 71. Un brutto scivolone per Tortona che aveva condotto sino agli ultimi mimuti di gara una gra quasi perfetta. Appuntamento ora a gara -2.

Partenza a mille per Tortona, che vola su un parziale di 8-0 guidata da Ross e Weems. La reazione dei turchi non si fa attendere però con il Galatasaray che si mette in carreggiata subito che rimettono tutto in parità nel primo quarto. E’ il secondo quarto il filo sottile che scandaglia le carte per il futuro prossimo del match: infatti in avvio i turchi infilano un parziale importante ch efa scivolare alla fine del primo tempo Tortona sul meno 6. Nel terzo quarto Severini e Radosevic riprendono il distacco e mettono in difficoltà i turchi, che però con super Prepelic e un grandissimo McCormack riprendono la via maestra e portano, a fine terzo gioco, il Gala a più 10. Il cuore di Tortona però continua a battere e a pulsare con una rimonta che quasi si perfeziona nel quarto quarto che si chiude per a meno 1. Una prima gara quindi amara che poterà delusioni che dovranno però essere subito dimenticate: c’è una gara -2 da preparare.