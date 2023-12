Basket, Champions League 2023/24: Tortona vince con l’Igokea ma non basta, andrà ai play-off

Vittoria meno scontata del previsto per la Bertram Yachts Tortona, che si aggiudica la sfida del sesto turno di Basketball Champions League in casa del KK Igokea per 77-74. Successo amaro però per la squadra piemontese, che non riesce a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione. Murcia infatti vince in casa del Tofas Bursa e si prende il primo posto nel girone a pari punti ma con lo scontro diretto a favore. La squadra di Ramondino sarà dunque impegnata ai play-off per conquistare un posto agli ottavi.

Gara fatta di parziali soprattutto nel primo quarto, con l’Igokea che scappa nei primi minuti grazie ad un 10-0, ma la Bertram risponde a sua volta con un 15-0 con cui rimette la testa avanti. A fine secondo quarto Baldasso e Obasohan permettono ai bianconeri di avvantaggiarsi di 8 punti, chiudendo avanti 44-36 all’intervallo. Weems e Thomas nel terzo quarto sono complicati da marcare per la difesa di casa e Tortona scappa così a +15 con la gara che sembra in cassaforte. La formazione di Ramondino però si blocca offensivamente nel quarto quarto, permettendo alla squadra srpska di rientrare nel punteggio grazie ad Atic e alle triple di Josilo. Nel finale l’Igokea si riporta in parità ma è decisivo Obasohan prima in penetrazione e poi dalla lunetta per il 77-73 finale a favore di Tortona.