Lecce, Corvino: “Mercato? Con tre giocatori in Coppa d’Africa potremo pensare a delle entrate”

Il direttore generale dell’area del Lecce, Pantaleo Corvino, parla ai microfoni di Radio Sportiva: “Non pensavamo di avere 20 punti dopo 16 gare e di poter ripetere il percorso delle scorse stagioni, ma sappiamo benissimo che per raggiungere la quota salvezza c’è ancora tanta strada da fare. Non abbiamo né fondi d’investimento né magnati dietro, c’è il legame tra squadra e territorio, attraverso le idee cerchiamo di patrimonializzare per dare continuità operativa del club. Krstovic? Quattro gol non sono pochi per una squadra che lotta per la salvezza, logico che non poteva tenere il ritmo dell’inizio, la Serie A è difficile per gli attaccanti, avere la possibilità di cambiarlo con Piccoli è un vantaggio”. Continua poi: “A gennaio nessuno si muoverà, non possiamo pensare di indebolirci. Non posso negare che avendo tre giocatori in Coppa d’Africa potremo fare qualcosa in entrata, ma non in uscita. Bologna e Fiorentina sono squadre ben costruite, hanno valori importanti figli degli investimenti nel corso degli anni, hanno un ottimo motore, ovvero una rosa, figlio delle spese e lo hanno affidato a due piloti come Motta e Italiano che sanno come sfruttare al massimo i cavalli a disposizione”.