Basket, Champions League 2023/2024: brutto ko per Sassari, Stettino vince 93-85

Pesante ko per Sassari contro Stettino, nel match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League di basket 2023/2024. Alla Netto Arena di Szczecin finisce 93-85 per i padroni di casa, che dominano in lungo e in largo dal secondo quarto in poi archiviando la pratica già a fine terzo quarto con il punteggio fissato sull’85-60. Top scorer dell’incontro Udeze con 19 punti e 10 rimbalzi. Altri quattro giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, con i 14 punti di Woodson, i 13 di Meier, gli 11 di Mazurczak e i 14 in uscita dalla panchina di Dunn. Nella squadra di Bucchi, bene la panchina con 30 punti combinati da Kruslin e Diop. Discreta prova di McKinnie e Whittaker con 11 punti a testa. I polacchi si portano in vetta al Girone D con una vittoria, insieme all’Aek Atene, che ha battuto Ludwigsburg in casa. Nella prossima giornata Sassari ospiterà l’Aek Atene, dopo aver affrontato la Virtus in campionato il 22 ottobre alle 20, il 25 ottobre alle 20:30. Stettino se la vedrà con il Ludwigsburg, dopo la sfida di campionato il 20 ottobre alle 17:30 con Gdynia, il 24 ottobre alle 20.

LA CRONACA

Sassari che parte con Stefano Gentile, Charalampopoulos, Whittaker, Gombauld e McKinnie. In panchina Kruslin, Diop, Tyree, Treier, Cappelletti e Pisano. Quintetto di Stettino con Udeze, Meier, Woodson, Cuthberson e Mazurczak. In panchina Dunn, Nowakowski, Borowski, Labinowicz, Matczak, Samiec e Zmduzki.

Primo tempo disastroso per Sassari, che dopo essersi trovata in vantaggio sul 17-12, spegne totalmente la luce sia in fase offensiva che in quella difensiva scendendo fino a 20 punti di distanza da Stettino sul 50-30 per i polacchi, a 3 minuti dall’intervallo lungo. Nel finale di tempo, grazie agli 8 punti consecutivi di Mckinnie, la squadra di Bucchi prova a risalire chiudendo i secondi 10 minuti sotto di 15 sul 58-43. 78% da due punti per i padroni di casa, a cui si aggiunge un ottimo 50% dalla lunga distanza. Discrete percentuali per Sassari, che tira con il 51% dal campo. Due giocatori in doppia cifra per Stettino, con Dunn e Woodson a 12 punti. Per la squadra sarda il miglior marcatore è Kruslin con 9 punti dalla panchina. Nel secondo tempo gli ospiti non riescono ad invertire la tendenza del primo, subendo gli attacchi dal perimetro di Stettino, che continua ad avere percentuali altissime sia da due che da tre punti. Il vantaggio dei padroni di casa aumenta e si arriva a inizio ultimo quarto sull’85-60 con la partita ormai in archivio. Ultimo quarto in cui Sassari tenta la disperata rimonta, ma viene contenuta senza particolari difficoltà da Stettino, che vince e si porta in testa al girone D.