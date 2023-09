Basket, Cantù cambia coach prima dell’esordio: esonerato Sacchetti. Al suo posto Cagnardi

Una vera e propria sorpresa per Cantù a pochi giorni dall’esordio in A2 che ha deciso di esonerare Meo Sacchetti dalla panchina. I rapporti fra il coach, ex CT della Nazionale, e la società si sono complicati dopo la sconfitta con Torino in Supercoppa. Dopo un anno allora si conclude l’avventura di Sacchetti alla guida di Cantù.

Al posto di Sacchetti, è stato promosso dalla società l’assistente Cagnardi. Il neo tecnico, 47enne, ha allenato Agrigento in A-2. Il primo appuntamento per Cantù sarà fra 5 cinque giorni quando la squadra se la vedrà contro Cremona.