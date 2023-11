Basket, Banchero torna sulla nazionale: “Ho dovuto scegliere, rispetto per i tifosi italiani”

Paolo Banchero, dopo qualche mese da quel 24 giugno in cui Shams Charania, insider NBA, annunciò la sua partecipazione al mondiale con Team USA, torna a parlare della vicenda spiegando la sua scelta e il suo punto di vista.

Queste le sue parole alla Gazzetta: “In tutta onestà l’ho gestita come meglio potevo. La notizia è trapelata prima che potessi comunicarlo personalmente e purtroppo da questo punto di vista io non ho avuto nessun controllo della situazione. Però dopo la partita contro l’Italia a Manila ho avuto l’opportunità di parlare con alcuni allenatori e giocatori ed è stato molto bello, il modo migliore per chiudere tutta la vicenda. Mi sono trattenuto coi ragazzi dello staff azzurro sono grandissime persone e ho grande rispetto di loro”.

E ancora: “Ho potuto scegliere solamente una squadra, è stata una decisione difficile. Ho avuto il piacere di parlare e conoscere il coach (Pozzecco), ma dopo l’All Star Game Team USA ha iniziato a mettermi pressione e alla fine ho dovuto prendere una decisione complicata. Voglio ancora bene ai tifosi italiani per cui nutro rispetto, spero la cosa sia reciproca“.