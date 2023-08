Basket, Azzurri in Asia: domenica e lunedì ultimi due test amichevoli

Italbasket in Asia dove nelle giornate di domenica e lunedì giocherà le ultime due amichevoli di preparazione alla Fiba World Cup 2023: per la Solidarity Cup si giocheranno Italia-Brasile (20 agosto, ore 9.00 italiane) e Italia-Nuova Zelanda (21 agosto, ore 11.30 italiane).

Dopo le 5 vittorie nelle amichevoli in Europa, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco, affronteranno due squadre anch’esse in preparazione per la rassegna iridata. L’esordio Azzurro al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum. Le gare della Fiba World Cup saranno trasmesse da Rai, Sky Sport e Dazn.