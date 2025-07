Dopo il successo con la Grecia e il ko con la Slovenia, la Nazionale italiana Under 18 di basket femminile di coach Andreoli ha superato la Finlandia 61-59, chiudendo così al secondo posto il girone C dell’Europeo di categoria.

Immediato riscatto per le Azzurre all’Europeo Under 18 Femminile di basket iniziato sabato scorso a La Palma (Spagna). Dopo il successo con la Grecia e il ko con la Slovenia, oggi la squadra di coach Andreoli ha superato la Finlandia 61-59 chiudendo così al secondo posto il girone C.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Francesca Baldassarre con 13 punti, in doppia cifra anche Marianna Zanetti a quota 10: suoi anche i due liberi decisivi a 5 secondi dalla fine. Oggi è previsto il giorno di riposo, l’Italia torna in campo mercoledì per l’Ottavo di finale contro la terza classificata del girone D, ovvero la Cechia (ore 20.30).

La partita si è mantenuta equilibrata nei 40 minuti, la sfida tra due squadre che negli ultimi due anni si sono affrontate all’Europeo Under 16 e al Mondiale Under 17: anche in questo caso si è imposta l’Italia anche se le scandinave sapevano di potevano perdere con uno scarto notevole senza perdere il primo posto nel girone.

Le Azzurre hanno allungato sul +8 a fine terzo quarto ma poi la Finlandia è tornata a contatto pareggiando a quota 59 grazie a Talonen e Ogun. Di Zanetti i liberi decisivi dopo aver recuperato un rimbalzo difensivo fondamentale: la palla rubata di Gorini sulla rimessa finlandese ha chiuso i giochi.

Italia-Finlandia 61-59 (18-22, 16-9, 19-15, 8-13)

Italia: Giacchetti* 9 (2/7, 1/2), Ostoni 8 (1/2, 2/4), Baldassarre* 13 (2/6, 3/10), Gorini 1 (0/4, 0/3), Hassan* 9 (3/3, 1/3), Cerè* 2 (0/4, 0/1), D’Este, Pirozzi ne, Torresani 5 (1/1), Zanetti 10 (3/4), Obaseki* 4 (2/2), Appetiti (0/1). All: Andreoli.

Finlandia: Pasanen (0/1), Talonen 9 (4/12, 0/1), Mace* 11 (3/9, 1/4), Luukkanen* 3 (0/4, 1/9), Nenonen* 5 (1/5, 1/3), Seppa, Gardziella* 8 (1/2, 2/5), Nikkila 2 (1/3), Ogun* 11 (5/13), Riihela 5 (1/2, 1/3), Machol 5 (1/2). All: Hanninen.

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Vladimir Zanev (Bosnia), Hrvoje Caver (Bulgaria).

I tabellini delle prime due giornate

Italia-Slovenia 53-54 (11-15, 13-14, 25-12, 4-13)

Italia: Giacchetti* 6 (2/3, 0/4), Ostoni (0/1 da tre), Baldassarre* 6 (0/7, 0/3), Gorini 8 (2/3, 1/2), Hassan 16 (5/13, 1/2), Cerè* 2 (0/1, 0/1), D’Este (0/1), Pirozzi, Torresani* 2 (0/4, 0/1), Zanetti* 3 (1/1), Obaseki 10 (5/8), Appetiti ne. All: Andreoli.

Slovenia: Sedminek ne, Mocnik* 6 (1/2, 1/5), Sivka 4 (0/1, 1/1), Trantura* 10 (1/3, 2/4), Jerkovic 11 (1/5, 1/4), Scekic 3 (1/3, 0/3), Jazbec ne, Klep ne, Ocvirk 2 (0/3, 0/2), Blagus ne, Turnsek* 18 (4/11, 1/5), Furlan* (0/1, 0/1). All: Matevzic.

Arbitri: Duhan Köyici (Turchia), Valentin Oliot (Francia), Anna Belousova (Lettonia).

Grecia-Italia 42-81 (8-35, 8-19, 11-11, 15-16)

Grecia: Cholopoulou* 5 (1/12, 0/3), Lagonikaki* 5 (2/2), Tsianaka (0/2), Patsiatzi 6 (1/5, 1/3), Andreou (0/2, 0/1), Zormpala 11 (1/4, 0/2), Karra 1 (0/4), Kampaka 2 (1/2), Baltzi* 2 (1/4), Vigka (0/1 da tre), Lianoudi* 2 (0/1), Syrpa* 8 (4/6). All: Maslarinos.

Italia: Giacchetti* 9 (2/2, 1/4), Ostoni 13 (2/2, 3/6), Baldassarre* 19 (2/4, 2/6), Gorini 8 (2/2, 1/4), Hassan 7 (2/6, 1/3), Cerè* 7 (1/6, 1/2), D’Este 2 (1/1), Pirozzi 3 (1/3 da tre), Torresani* 6 (1/4, 1/1), Zanetti* 3 (1/3), Obaseki 4 (2/3), Appetiti (0/1 da tre). All: Andreoli.

Arbitri: Suzana Vujicic, (Montenegro), Rafiks Misirovs, (Lettonia), Andžej Urbanovic, (Lituania)