Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: calendario, programma, orari e tv gara-1 quarti di finale

Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Terminata la regular season, prosegue la caccia all’ambito titolo nazionale: impegnate le migliori otto squadre della prima fase. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Ecco quindi il programma completo del primo atto, ricordando che Schio e Campobasso giocheranno con un netto anticipo rispetto alle altre serie, per l’impegno delle venete in Eurolega.

GARA-1

Martedì 4 aprile

Ore 20:00 – Famila Wuber Schio – La Molisana Magnolia Campobasso

Giovedì 6 aprile

Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Parking Graf Crema

Venerdì 7 aprile

Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa

Ore 20:30 – Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Allianz Geas Sesto San Giovanni