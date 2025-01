Proseguono le qualificazioni agli di basket Europei femminili, in programma dal 18 al 29 giugno in Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania. L’Italia giovedì 6 febbraio tornerà al PalaCattani di Faenza, che ospiterà la quinta giornata delle qualificazioni della Nazionale femminile verso il Women’s EuroBasket 2025. Le azzurre giocheranno contro la Germania (ore 20.30, diretta Sky Sport). L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si disputeranno in Repubblica Ceca (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Lo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni in vista del raduno che inizierà domenica 2 febbraio a Castel San Pietro Terme (Bologna).

Dopo la sfida alla Germania le azzurre voleranno a Brno per affrontare la Repubblica Ceca domenica 9 febbraio alle ore 16.00 (diretta Sky Sport). Il 5 febbraio alle ore 15.30 il comune di Faenza ospiterà la conferenza stampa di presentazione della partita. Al momento le azzurre sono in testa al girone I insieme alla stessa Germania, avendo ottenuto 3 vittorie e 1 sconfitta nelle precedenti 4 uscite. A una manciata di chilometri di distanza da Bologna, dove l’Italia ospiterà uno dei quattro gironi dell’Europeo femminile dal 18 al 21 giugno, le azzurre continueranno il proprio percorso di crescita per presentarsi al meglio all’atteso appuntamento casalingo. A tre anni di distanza da Italia-Lussemburgo del 14 novembre 2021, giorno che vide l’esordio con la Senior di Matilde Villa, la Nazionale Femminile torna dunque a giocare una partita ufficiale a Faenza. Sono sette i precedenti nella città romagnola, (6 vittorie, una sconfitta) il primo giocato il 20 aprile 1974 contro il Giappone.

18-29 giugno gli Europei

Per la prima volta l’Europeo femminile si terrà in 4 Paesi mentre quattro delle cinque edizioni precedenti sono state ospitate da due nazioni. Italia, Grecia, Repubblica Ceca e Germania sono già qualificate mentre gli altri 12 posti saranno decisi al termine dei Qualifiers, la cui ultima finestra si giocherà a febbraio 2025. Il Belgio è campione in carica dopo aver ottenuto la sua prima medaglia d’Oro a Lubiana nel 2023, i prossimi vincitori saranno incoronati nell’iconico Stadio della Pace e dell’Amicizia del Pireo (Grecia). L’Italia tornerà a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo (Vasto, Lanciano, Ortona, Chieti) e in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessun altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 della Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 delle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 dell’Umbria (Perugia) e nel 2007 dell’Abruzzo.

Le convocate per il 6 febbraio

Le conferme verranno inviate entro le ore 18.00 di lunedì 3 febbraio 2025, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice. Le disponibilità sono limitate. Queste le convocate di coach Andrea Capobianco: Jasmine Keys (Famila Schio), Matilde Villa (Umana Venezia), Francesca Pasa (Lione), Carlotta Zanardi (Famila Schio), Costanza Verona (Famila Schio), Cecilia Zandalasini (Galatasaray), Francesca Pan (Umana Venezia), Valeria Trucco (Sesto S.Giovanni), Lorela Cubaj (Umana Venezia), Sara Madera (Campobasso), Martina Fassina (Umana Venezia), Silvia Pastrello (Dinamo Sassari), Olbis Andrè Futo (Famila Schio), Laura Spreafico (Sesto S.Giovanni), Ilaria Panzera (Famila Schio), Sara Toffolo (Dinamo Sassari).