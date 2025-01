Le Finals di Billie Jean King Cup saranno ospitate a Shenzhen, in Cina, per le prossime tre edizioni. E’ di oggi l’annuncio della ITF, che ha spiegato come si tornerà in Cina dal 2025 al 2027 per assegnare il titolo a squadre femminile, in cui l’Italia, peraltro, è campione in carica. E proprio per il team azzurro, capitanato da Jasmine Paolini e detentore del trofeo, arriva una piacevole novità: l’Italdonne di Tathiana Garbin è infatti qualificata direttamente insieme alla Cina paese ospitante, e questa non era affatto scontato con il cambio di format previsto per questa edizione (dal 2026, con tutta probabilità, nuovi stravolgimenti in arrivo).

E’ stata la stessa International Tennis Federation ad annunciare che l’Italia, detentrice del titolo, è qualificata di diritto per la fase finale della Billie Jean King Cup. Come per la Coppa Davis maschile, la BJK da quest’anno prevede un tabellone a eliminazione diretto con otto nazioni al via. Nel corso del sorteggio per i Qualifiers, torneo di aprile che definirà le altre sei nazioni presenti nelle finali a otto di Shenzhen, è stato reso noto che al fianco della Cina, in qualità di paese ospitante, anche la formazione campione in carica, dunque proprio l’Italia, ha diritto al pass diretto senza dover passare dalle qualificazioni.

I CAMBIAMENTI DEL FORMAT

Modifiche importanti rispetto al format in vigore fino al 2024, perché fino all’anno scorso la fase finale era aperta a 12 nazioni divise in quattro gironi da tre. A mutare, dunque, è anche la fase di qualificazione. Ai Qualifiers prenderanno parte 18 nazioni (e non 21 come inizialmente ipotizzato, quando ancora le campionesse di Malaga pensavano di dover far parte di uno degli ipotetici sette gironi di qualificazione), che saranno suddivise in sei – e non sette, per l’appunto – gruppi da tre. Le sei vincitrici dei gironi, di fatto, si qualificheranno per le Finals. Ma dall’anno successivo, i Qualifiers torneranno, come in passato, a consistere in scontri diretti da giocare in casa di una delle due nazioni.

LE PAROLE DI BILLIE JEAN KING E QINWEN ZHENG

“Shenzhen incarna lo spirito di crescita e innovazione che è alla base della Billie Jean King Cup, e permette di espandere la portata del tennis e sostenere il potere degli sport femminili”, ha sottolineato Billie Jean King. “Avere le finali della Billie Jean King Cup a Shenzhen è un sogno che diventa realtà per me e per gli altri tennisti cinesi – commenta Zheng Qinwen, medaglia d’oro di Parigi 2024 e attuale numero cinque al mondo – È un onore accogliere le migliori giocatrici del mondo nel nostro Paese, dove la passione per lo sport è senza pari. Questo evento riflette l’incredibile progresso del tennis in Cina e mette in evidenza come lo sport femminile continui a prosperare qui”.