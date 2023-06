Basket, Europei femminili: la finale sarà Spagna-Belgio, battute Ungheria e Francia

Nella giornata di oggi si sono giocate le semifinali degli Europei di basket femminile 2023. Il Belgio batte la Francia 67-63 grazie a un primo tempo chiuso in vantaggio di 14 punti sul 44-30. Nella seconda frazione le fiamminghe, avversarie dell’Italia nella fase a gironi, controllano il margine sulla Francia e centrano la finalissima. Ottima prestazione della solita Meesseman con 24 punti 6 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Vanloo con 18 punti 5 rimbalzi e 4 assist. Non bastano alle transalpine i 17 punti di Gruda per evitare il ko. Nell’altra semifinale la Spagna soffre ma piega l‘Ungheria 69-60 al termine di un match punto a punto in cui le iberiche hanno alzato il livello negli ultimi minuti del quarto quarto. Prova maiuscola di Torrens con 27 punti 3 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Cazorla con 16 punti 2 rimbalzi e 6 assist. Non bastano i 13 punti di Studer e i 12 di Goree, uniche due giocatrici in doppia cifra delle magiare, per evitare la sconfitta. Appuntamento a domani, domenica 25 giugno, alle 20 per la finale 1° e 2° posto tra Spagna e Belgio. Tre ore prime, alle 17, andrà in scena la finalina per il 3° e 4° posto tra Francia e Ungheria.