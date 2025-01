Azzurri del baseball protagonisti nelle leghe invernali tra Nicaragua, Venezuela, Panama, Repubblica Dominicana e Colombia. E uno di loro, Alberto Mineo può festeggiare il titolo nazionale grazie alla vittoria di ieri dei Leones de Leon, trionfatori in sei delle ultime venti edizioni del campionato locale. Un successo storico quello maturato contro il Tren del Norte (sconfitti anche nella scorsa stagione nell’ultimo atto dai Gigantes de Rivas) in gara-7 della serie finale della Liga de Béisbol Profesional Nacional (LBPN), perché nessuno era riuscito a vincere la serie partendo da uno svantaggio di 3-1. I Leones hanno prima inflitto un pesante 13-3 in gara-5, poi hanno vinto gara-6 con uno strepitoso big inning da 5 punti al nono. Mineo in stagione è stato capace di battere .248/.389/.408 con 5 fuoricampo e 20 punti battuti a casa su 48 partite disputate e 125 turni in battuta collezionati. E in gara-7 è stato protagonista guadagnando, da primo battitore, una base su ball, seguita, dall’errore dal monte di lancio di Pinales che, con basi piene, ha colpito Orozco dando il via ai festeggiamenti del pubblico sul definitivo 2-1.

Oltre 50 presenze in azzurro, Mineo firmò all’età di 16 anni nel 2010 il primo contratto professionistico con i Chicago Cubs, dove rimase (militando nelle squadre affiliate) fino al 2017, quando la franchigia dei Blue Jays decise di prelevarlo nella finestra di mercato invernale. Nel 2020 il ritorno in Italia con la maglia del Nettuno BC 1945 in Serie A2, mentre nel 2021 si trasferì alla Parma Clima, con la quale si è laureato campione d’Italia 2024. E proprio da Parma sono arrivate le congratulazioni “per essersi aggiudicato il secondo titolo nazionale in pochi mesi. Questa notte i suoi Leones si sono aggiudicati il titolo della lega nicaraguense alla decisiva gara 7 in rimonta dopo essere stati sotto per 3-1 nella serie!! Alberto è stato protagonista del match decisivo nel quale, dopo aver guadagnato una base ball, ha segnato il punto della vittoria al 10ecimo inning”, ha scritto il club, congratulandosi con il campione d’Italia 2024.

GLI ALTRI ITALIANI

Sempre in Nicaragua ha giocato anche il lanciatore Claudio Scotti, ma i suoi Tigres de Chinandega non sono andati oltre il quarto posto in stagione regolare (15-17) ed il quarto posto nel girone di qualificazione alla serie finale (2-10). Sconfitta in gara cinque della serie finale della Liga Profesional de Béisbol de Panama (PROBEIS) contro le Águilas Metropolitanas per gli Atlanticos de Bocas de Toro y Colon di Michele Vassalotti. In Venezuela, nella Liga Venezolana de Béisbol Profesional, settimo posto per i Tigres de Aragua di J. J. D’Orazio, giocatore reduce dall’Europeo 2023 con l’Italia. Occhi puntati anche sulla Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), dove i Vaqueros de Monteria, squadra di Christian Scafidi, sono in vantaggio nella serie finale per 3-1 contro i Caimanes de Barranquilla. Nella scorsa notte la formazione del lanciatore azzurro si è imposta 3-2 con