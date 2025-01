Simone Deromedis chiude secondo a Reiteralm, in Austria, nella prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di ski cross. L’azzurro si inchina al francese Youri Duplessis-Kergomard nella Big final. Al terzo posto c’è il canadese Kevin Drury, che ha lasciato alle sue spalle l’altro francese Terence Tchiknavioran. Con il grande risultato di oggi Deromedis resta secondo nella generale e si avvicina al primo posto di Florian Wilmsmann, quinto oggi. Il tedesco ha 455 punti e conserva 70 lunghezze di margine sull’azzurro. Gli altri due italiani in gara Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi escono di scena rispettivamente ai quarti e agli ottavi di finale.

La cronaca

Si parte con gli ottavi di finale. Duplessis-Kergomard, Zuech, Drury e Wilmsmann dominano le rispettive batterie. Deromedis rischia, ma è secondo dietro proprio al connazionale. Zorzi non va oltre il quarto, e ultimo, posto nella run vinta dal tedesco Cornel Renn davanti al canadese Kristofor Mahler. Lo svedese David Mobaerg, il giapponese Ryo Sagai e l’austriaco Adam Kappacher vincono le restanti batterie.

Si prosegue con i quarti di finale. Duplessis-Kergomard nuovamente al comando della sua run davanti ad Adam Kappacher. Fuori l’austriaco Johannes Aujesky e il francese Nicolas Raffort. Deromedis è secondo e fa fuori Zuech nella batteria vinta da Tchiknavioran. Wilmsmann non sbaglia e passa il turno insieme al connazionale tedesco Tobias Mueller. Dentro anche Drury e Renn.

Grandi sorprese in semifinale. Errori per Wilmsmann e Mueller. Deromedis e Tchiknavioran bravi e fortunati a guadagnarsi un’agevole qualificazione in finale. Nell’altra run solito dominio di Duplessis Kergomard, che si porta dietro Drury.

Nella Small final. Wilmsmann riscatta l’uscita precedente e chiude davanti a Kappacher, Mueller e Renn.

Nella Big final Duplessis-Kergomard completa la sua giornata perfetta battendo Deromedis, Drury e Tchinknavioran.

La top eight di giornata

Youri Duplessis-Kergomard (FRA) Simone Deromedis (ITA) Kevin Drury (CAN) Terence Tchiknavioran (FRA) Florian Wilmsmann (GER) Adam Kappacher (AUT) Tobias Mueller (GER) Cornel Renn (GER)

Dominik Zuech (ITA) – ELIMINATO AI QUARTI

Edoardo Zorzi (ITA) – ELIMINATO AGLI OTTAVI

La classifica generale

Florian Wilmsmann (GER) 455 punti Simone Deromedis (ITA) 385 punti Youri Duplessis-Kergomard (FRA) 305 punti Alex Fiva (SUI) 304 punti Reece Howden (CAN) 296 punti Kevin Drury (CAN) 253 punti Johannes Aujesy (AUT) 222 punti Adam Kappacher (AUT) 198 punti Melvin Tchiknavioran (FRA) 177 punti Tobias Baur (SUI) 176 punti

24. Federico Tomasoni (ITA) 77 punti

27. Yanick Gunsch (ITA) 62 punti

30. Dominik Zuech (ITA) 59 punti

33. Davide Cazzaniga (ITA) 54 punti

49. Edoardo Zorzi (ITA) 11 punti

Al femminile

Sesto posto per Jole Galli nella prova femminile. Dopo aver superato in scioltezza i quarti, la livignasca ha conteso l’accesso alla finale principale alla svizzera Fanny Smith, chiudendo però al terzo posto la semifinale vinta dalla canadese India Sherret che si sarebbe poi imposta nell’atto decisivo davanti alla stessa Smith. A completare il podio è quindi l’altra canadese Hannah Schmidt, coinvolta in una pesante caduta con la connazionale Brittany Phelan.

Secondo posto per Galli quindi nella small final alle spalle della francese Marielle Berger Sabbatel; nella loro scia Daniela Maier è terza al traguaro.