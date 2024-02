Baseball, attesa finita per Ohtani: domani il debutto con i Dodgers in preseason

The wait is finally over, dicono loro. Ma un po’ in tutte le lingue del mondo, il sentimento è lo stesso. Shohei Ohtani è pronto ad entrare in azione in campo con i Los Angeles Dodgers e lo farà domani, martedì 27 febbraio, in qualità di battitore designato nella partita contro i White Sox al Camelback Ranch in preseason. Sarà la prima volta che Ohtani indosserà l’uniforme dei Dodgers in gara, dopo aver firmato il contratto record da 700 milioni di dollari con il club di Los Angeles. Una cifra stellare, al livello dei 500 milioni (ma in tre anni) percepiti da Jon Rahm nella LIV Golf, ma ben superiore agli accordi strappati da molti suoi colleghi in Mlb: Ohtani ha infatti staccato nettamente i 360 milioni in 10 anni di Aaron Judge e il rinnovo di Mike Trout con i Los Angeles Angels (ex squadra proprio di Ohtani) fissato a 426,5 milioni di dollari per 12 stagioni.

C’è curiosità per vedere all’opera il giapponese, che a settembre si è sottoposto ad un intervento chirurgico al gomito destro che con ogni probabilità gli impedirà di salire sul monte di lancio per diversi mesi. Il fuoriclasse sarà comunque disponibile per il World Tour di preparazione, che vedrà i Dodgers scendere in campo a Seoul, in Corea del Sud, contro i Padres il 20 e il 21 marzo. All’inizio di questo mese, Ohtani ha detto di essere “molto fiducioso” di essere pronto per gli impegni asiatici. Domani il debutto e le prime indicazioni.