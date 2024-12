Una famiglia americana diventa milionaria durante le World Series di baseball tra Los Angeles Dodgers e New York Yankees, poi vinte dai californiani 7-6. In un fuoricampo del grande Freddie Freeman, durante la prima partita della serie, è stata presa da Zach Ruderman, che è riuscito in mezzo alla folla a vincere la corsa per la storica palla walk-off grand slam di Freddie Freeman della prima partita delle World Series. La palla dell’unica walk-off grand slam nella storia delle World Series è stata venduta per 1,56 milioni di dollari all’asta Dynasty Auction di dicembre di SCP Auctions nel fine settimana. Ha superato i 1,5 milioni di dollari per cui è stata venduta la palla del 62° fuoricampo di Aaron Judge a dicembre 2022, anche se non ha raggiunto il record storico di 3 milioni di dollari, che è il prezzo per cui è stata venduta la palla del 70° fuoricampo di Mark McGwire della stagione 1998. “È stato piuttosto incredibile. Stava rotolando per terra e l’ho vista; l’ho fatta cadere a mio padre e poi lui l’ha raccolta e me l’ha data. È stato davvero il momento migliore della mia vita. Tutti stavano solo festeggiando e saltando in giro. Tutti volevano farsi una foto con Zach. C’era solo un’atmosfera felice là fuori nel campo destro”, ha detto il fortunato ragazzo.

La giornata della famiglia Ruderman

La storia passata dei Ruderman rende l’intera esperienza ancora più speciale. Inizialmente Zach avrebbe dovuto togliersi l’apparecchio quel giorno, ma quando suo padre lo prese presto da scuola per andare dall’ortodontista, Zach rimase sorpreso nello scoprire che i suoi genitori avevano invece comprato i biglietti per le World Series per vedere i suoi Dodgers affrontare gli Yankees.