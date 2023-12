Badminton, Giovanni Toti in semifinale a San Salvador: risultato pesante nella lotta per Parigi 2024

Risultato pesante per Giovanni Toti all’El Salvador International 2023, torneo che rappresenta un’altra tappa del circuito del badminton e per la squadra azzurra un nuovo capitolo nella corsa a un posto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Toti infatti ha raggiunto le semifinali, chiudendo il suo positivo torneo contro il brasiliano e seconda testa di serie Ygor Coelho, capace di imporsi in rimonta con i parziali di 9-21, 21-11, 21-17. L’altro azzurro in gara, Fabio Caponio, è uscito al primo turno per mano dello spagnolo Pablo Abian (21-18, 21-11). Con questi risultati Toti ha guadagnato terreno su Caponio, visto che il miglior italiano nel ranking al termine del periodo di qualificazione potrebbe strappare il pass per i Giochi. Al momento la situazione vede Toti al 62° posto, mentre Caponio è 67°: il primo è il trentesimo dei 36 atleti ammessi alle Olimpiadi, ma essendo una sola la quota riservata all’Italia ecco che la sfida interna diventa determinante.