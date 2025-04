Hanno preso questa mattina il via a Horsens i Campionati Europei di badminton e lo hanno fatto con una vittoria per la spedizione italiana. Nel loro match d’esordio nel tabellone di doppio femminile, Martina Corsini ed Emma Piccinin si sono imposte ai danni della coppia svizzera formata da Cloe Brand e Julie Franconville. Una sfida combattuta, che ha superato l’ora di gioco, al termine della quale le nostre portacolori si sono imposte con il punteggio di 2-1 (21-18; 11-23; 23-21). Un finale al cardiopalma che ha premiato Corsini e Piccinin, brave anche a reagire dopo un secondo set perso nettamente. Si aprono così le porte degli ottavi di finale, dove sfideranno le svedesi Moa e Tilda Sjoo, teste di serie numero otto del draw.

Prima giornata in cui hanno preso il via tutti i tabelloni, ma in singolare i nostri rappresentanti sono stati tutti esentati dal primo turno, mentre in doppio misto e nel doppio maschile l’Italia non è riuscita a piazzare coppie nel tabellone principale della competizione.

Attesa per l’esordio dei singolaristi

Oltre a Corsini/Piccinin, restano quindi in corsa i nostri singolaristi presenti in Danimarca per la manifestazione continentale. Nel tabellone maschile Giovanni Toti e Fabio Caponio hanno usufruito di un bye e scenderanno in campo direttamente ai sedicesimi di finale. Per Toti, già protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi, c’è un ostacolo duro rappresentato dal numero otto del seeding Julien Carraggi; Caponio attende invece di conoscere il nome del suo avversario, che uscirà dalla sfida in programma oggi tra il belga Elias Bracke e il padrone di casa Magnus Johannesen.

Nota invece la sfidante di Gianna Stiglich, che nel main draw femminile dovrà vedersela contro un’altra belga, ovvero Clara Lassaux, che al debutto ha usufruito del forfait della polacca Wiktoria Dabczynska. Un infortunio dell’ultimo minuto ha invece costretto Yasmine Hamza, che avrebbe dovuto affrontare la prima favorita Line Hojmark Kjaersfeldt, ad alzare bandiera bianca.