Può finalmente sorridere Elisabetta Cocciaretto, che davanti a tanti amici e sostenitori, debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista marchigiana, reduce da inizio di stagione contraddistinto da poche soddisfazioni a livello di risultati, ha ottenuto una bella vittoria ai danni della pericolosa armena Elina Avansyan. 6-2 4-6 6-1 lo score in favore della classe ’01 azzurra, brava a non scomporsi dopo aver ceduto un secondo parziale molto equilibrato. In regalo, ora avrà la testa di serie numero due del draw Iga Swiatek.

OUT ERRANI: “ULTIMA VOLTA IN SINGOLARE”

Nulla da fare per Sara Errani, in quella che è stata presumibilmente la sua ultima apparizione in singolare al Foro Italico. L’oro olimpico di Parigi 2024 si è arresa con il punteggio di 6-2 6-3 a una Naomi Osaka che pare avere tutte le intenzioni di arrivare con la giusta preparazione al Roland Garros. La nipponica, che di certo non ha ottenuto risultati strabilianti in questo anno e mezzo post-maternità, la scorsa settimana ha conquistato il WTA 125 di Saint-Malo, dimostrando di avere la voglia e l’umiltà di mettersi in gioco anche in tornei meno blasonati.

Le cinque partite vinte in Francia le hanno dato punti e fiducia, e ora anche il cammino agli Internazionali è iniziato nel migliore dei modi per la pluri vincitrice Slam. Chi invece è senz’altro nella fase finale della sua splendida carriera è l’azzurra: “Non è facile accettare che provi a fare cose ma sentire che il corpo non reagisce come vorresti e che i colpi non vanno dove vuoi – ha detto Errani dopo l’incontro – ma devi accettarlo. Ho avuto qualche chance nel secondo set, peccato, potevo far meglio da fondo campo visto che si giocava sulla terra. C’ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio. Questo è il mio ultimo anno in singolo, probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare. Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio”.

ELIMINATA LA WILD CARD ZUCCHINI

Con lo stesso punteggio, 6-2 6-3, ha lasciato il torneo anche la wild card Arianna Zucchini, passata attraverso le pre-qualificazioni. Ad estrometterla dagli IBI è stata la giovane e talentuosa canadese Victoria Mboko. La classe ’06, questa settimana n°156 della classifica WTA, dopo aver passato in maniera brillante le qualificazioni, si è tolta la soddisfazione di vincere il suo primo match a livello 1000. E ora per lei l’intrigantee sfida con Coco Gauff.