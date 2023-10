Badminton, Beninati: “Puntiamo a qualificare due atleti a Parigi 2024”

“Il futuro della Federazione è quello di continuare a lavorare al servizio delle proprie associazioni sportive aiutandole e sostenendole, dal punto di vista legislativo, in un momento di cambiamento. Perseguiamo poi i nostri obiettivi istituzionali in un momento in cui tutte le federazioni lottano per qualificare i propri atleti alle Olimpiadi. Anche noi stiamo lottando per portare uno, forse anche due atleti, alla manifestazione. Se guardiamo le classifiche ad oggi uno sarebbe qualificato, ma da qui a fine aprile, quando si chiuderanno le qualificazioni, c’è ancora tanta strada da fare. I nostri ragazzi stanno lottando per ottenere più punti possibili. E la stessa cosa accade nel para-badminton con altri due atleti che cercano la qualificazione”. Così Carlo Beninati, presidente della Federazione Italiana Badminton, parla a margine dell’evento di presentazione del main sponsor Fiba degli obiettivi futuri della Federazione. Poi una battuta sull’accordo di sponsorizzazione con Semeraro, un “accordo importante che sancisce un partenariato tra una delle più importanti aziende come la Semeraro arredamenti e la Federazione Italiana Badminton con una storia e un futuro che ci aspetta. Ci uniscono tanti valori come solidarietà, sostenibilità. Ci siamo incontrati, come due persone che trovano un feeling, e vogliamo investire in progetti, non solo in risultati sportivi di alto livello”, conclude.