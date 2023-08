Badminton, al via domani i Mondiali di Copenaghen

A Copenaghen è tutto pronto per l’avvio dei Campionati del Mondo, in programma da domani al 27 agosto in Danimarca. Nel singolare maschile Fabio Caponio affronterò il thailandese Kantaphon Wangcharoen, mentre Giovanni Toti dovrà sfidare il cinese di Taipei Wang Tzu Wei. La coppia azzurra composta da Giovanni Greco e David Salutt invece se la vedrà contro i peruviani Jose Guevara e Diego Mini nei trentaduesimi di finale.